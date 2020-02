Georgina Chapman a bel et bien tourné la page Weinstein.



Sacré timing. Alors qu'Harvey Weinstein vient tout juste d'être jugé coupable de viols et d'agressions sexuelles après un long procès, son ex refait parler d'elle. Georgina Chapman, qui est à la tête de la maison de mode Marchesa, aurait en effet retrouvé l'amour. Selon Page Six, la styliste de 43 ans serait en couple avec Adrien Brody. La Londonienne et l'acteur du Pianiste auraient même débuté leur (plus si) discrète idylle il y a de cela quelques mois. C'est à Porto Rico, lors d'une soirée organisée par le mannequin danois Helena Christensen, que le coup de foudra aurait eu lieu. Georgina Chapman a eu deux enfants avec le nabab déchu dont elle s'est séparée dès le début du retentissant scandale. Une page se tourne donc définitivement.