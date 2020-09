Pendant la crise du coronavirus, chacun de ces six individus a apporté une contribution exceptionnelle à la société, à sa manière. Plein d'Espoir est une initiative de la plateforme citoyenne Coronadenktank et a été lancée à la demande du Roi. Afin d'être sélectionné pour le défi, le public avait été invité à témoigner en faveur d'une personne qu'il connaissait et qui s'est révélée être un héros pendant la pandémie.

Assia Bersnukaeva, 13 ans, a par exemple proposé la candidature de sa professeur de soins, Tracy Verburgh, qui a remarqué qu'Assia était absente pendant les leçons numériques, l'a contactée et l'a aidée à surmonter une situation familiale difficile et violente.

Le lauréat le plus âgé est George Sutherland, 98 ans. Cet Ecossais de Poperinge a collecté 130.000 euros pendant la crise pour sauver la Talbot House, un club de soldats historique de Poperinge en difficultés financières. Autre héros, le directeur de l'école secondaire VTI de Deinze Sam Heyerick, qui a conçu un écran facial juste après l'épidémie et qui a pu être utilisé immédiatement à l'hôpital de cette commune de Flandre orientale.

L'animateur Youssef Kaddar a été honoré pour son travail à la maison de retraite Acacias de Molenbeek-Saint-Jean, où il a sorti les personnes âgées de l'isolement grâce à des initiatives originales comme un karaoké. Le docteur Sabrina Joaquin a été nommée par Sylvie Lizin, la mère d'Elie. La jeune fille de 18 ans est restée dans le coma pendant trois semaines mais, grâce aux soins du Dr Joaquin, sa vie a été sauvée.

Enfin, Marie-Cécile Corbisier a également été distinguée. Cette directrice de maisons de repos s'est enfermée avec les équipes de ses trois établissements afin d'éviter tout risque extérieur.