La sobriété étant de mise, la maman de George, Charlotte et Louis avait opté pour un chemiser en soie noir et blanc signé Ghost, une marque à qui l'on doit l'une de ses plus belles robes à fleurs. Le twist tendance : un col Claudine assez imposant, incontournable tendance de l'automne adoubée paretLady Diana, qui raffolait des versions à lavallière, en a porté à de nombreuses reprises en son temps. Kate Middleton portait déjà une robe rouge à col Claudine - ce col doit son nom à un livre de l'auteure Colette - en dentelle au moment de présenter Louis au monde entier. Le petit plus pour faire différence lors des grands événements ?