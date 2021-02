"Meilleure version de nous-mêmes"

Emmitouflée dans une doudoune et bonnet vissé sur la tête, la maman de George, Charlotte et Louis avait quelques mots à dire à l'occasion de la semaine consacrée à la santé mentale des enfants, un combat qui lui est particulièrement cher en pleine pandémie. "Cette année, la semaine dédiée à la santé mentale des enfants se focalise sur l'expression de soi - notamment sur les moyens créatifs de partager vos pensées, idées et sentiments", a exposé la femme du prince William, prônant "l'art, la photographie, le théâtre, la musique ou la poésie" pour se faire du bien. "Nous devons nous assurer de devenir la meilleure version de nous-mêmes", a-t-elle souligné.

Ce n'est pas le seul privilège attribué à Kate Middleton puisque la presse britannique rapportait récemment qu'elle était l'une des rares à posséder une ligne directe avec Elizabeth II, devenue sa meilleure conseillère.