Comme chaque année, la famille royale belge a adressé ses bons voeux à tous et toutes les Belges, au travers d'une photo postée sur les réseaux sociaux.

"A la veille de cette période de Noël très particulière, nous vous souhaitons à toutes et à tous un Joyeux Noël et une bonne et heureuse nouvelle année", peut-on lire en commentaire de l'image sur laquelle figurent le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs enfants Elisabeth, Eléonore, Gabriel et Emmanuel.