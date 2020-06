Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de leurs quatre enfants, ont visité la province du Limbourg samedi. Ils y ont notamment fait du vélo sur les pistes cyclables de Bokrijk, parcourant plus de vingt kilomètres. Avec cette excursion, les souverains ont souhaité apporter leur soutien au secteur touristique belge. C'est pourquoi ils ont visité l'un des sites touristiques les plus emblématiques du pays.

Les visiteurs royaux ont démarré leur visite au musée en plein air de Bokrijk, où ils ont pu admirer l'exposition "Le monde de Bruegel". De là, ils ont enfourché des vélos et ont emprunté le réseau de pistes cyclables traversant les étangs de la réserve naturelle De Wijers, dans laquelle ils ont pu profiter de la nature.

La famille royale s'est ensuite arrêtée pour une pause au Camping Holsteenbron, où ils ont pu discuter avec le gérant et quelques résidents.