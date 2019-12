La famille royale s'était réunie au grand complet ce mercredi 18 décembre à l'occasion du concert de Noël au Palais. Même le prince Laurent, qui avait annoncé son absence pour des "raisons privées", a finalement tenu à être présent et est apparu sur la photo aux côtés de son épouse et de la Reine.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont pris la pose pour la traditionnelle photo de fin d'année du Palais. Accompagnés de leurs quatre enfants, les souverains ont d'ores et déjà tenu à souhaiter au peuple belge un "joyeux Noël" et une "bonne année".