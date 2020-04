Camille Gottlieb a partagé un selfie inspirant sur Instagram.

Un vent body positive souffle sur le Rocher. Royauté ou pas, s'accepter tel quel n'est pas toujours simple. Confinée à Monaco, la petite-fille de Grace Kelly, 21 ans, en a profité pour faire passer un beau message sur l'acceptation de soi.

"Je vous poste une photo de moi totalement au naturel, sans maquillage, sans retouches, sans filtres", a écrit Camille Gottlieb à ses 63 000 abonnés ce 20 avril. "J’ai des défauts sur la peau et des traces d’acné de mon adolescence. Mais je mets mon visage à nu pour que vous soyez sûr que tout le monde a des défauts et que personne n’est parfait !", rappelle la fille cadette de Stéphanie de Monaco. Habituée des Fashion Weeks, la jeune femme aux yeux bleus souligne que le confinement peut être un mal pour un bien pour notre épiderme. "Le confinement est aussi l’occasion de laisser respirer sa peau, sans maquillage même si ça me manque un peu de me faire jolie !"