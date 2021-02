Bien plus qu'une "nièce de". À 30 ans, Lady Kitty Spencer est véritablement en train de se faire un nom dans le monde de la mode depuis son éclosion lors du Royal Wedding de Meghan et Harry. Et avec goût. Celle qui est désormais fiancée à l'homme d'affaires Michael Lewis, de trente ans son aîné, choisit ses partenariats avec le plus grand soin. Égérie de la marque Bvlgari depuis 2018, la jeune femme pose aujourd'hui pour une autre maison de prestige : Dolce & Gabbana.

"Je suis vraiment honorée d'avoir été nommée ambassadrice mondiale de Dolce & Gabbana", a-t-elle fait savoir dans un communiqué, louant le savoir-faire des deux créateurs italiens. "Domenico et Stefano célèbrent les merveilles de la vie, famille, joie, beauté, couleur et amour. (...) Quand je porte leurs pièces, je ressens leur passion et je me sens comme la meilleure version de moi-même", a-t-elle ajouté, partageant quelques clichés de leur collaboration au passage.