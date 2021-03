Une Porsche 911 Carrera 2 "Works turbo look" cabriolet achetée par Diego Maradona en 1993 alors qu’il jouait à Séville sera mise aux enchères en ligne par la maison de ventes Bonhams. L’événement "Les grandes marques du monde à Paris" débute mercredi et prendra fin une semaine plus tard, le 10 mars. La voiture d’"El Pibe de Oro" est estimée entre 150 000 et 200 000 €. Seuls 1 200 exemplaires de cette automobile ont été fabriqués en deux ans. Avec son moteur de 3,6 litres de 250 chevaux, elle peut atteindre la vitesse de 260 km/h.





La légende du football a d’ailleurs été interpellée par la police alors qu’elle circulait dans le centre de Séville à 180 km/h au volant de ce bolide. Parmi les autres biens mis aux enchères, on retrouve une Lagonda 16/80HP Sports de 1933 (estimée entre 240 0000 et 280 000 €), une Peugeot 402 Darl’Mat Special Sport de 1938 (estimée entre 350 000 et 550 000 €), une Mercedes-Benz 300 S Cabriolet A de 1953 (estimée entre 350 000 et 450 000 €), une Aston Martin DB4 de 1960 (estimée entre 450 000 et 600 000 €) et un Carrozzeria Touring Superleggera Sciadipersia Coupé de 2017 (estimée entre 380 000 et 580 000 €).