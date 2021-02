Pour rappel, la Princesse, qui se joint aux cérémonies officielles dès qu'elle le peut, est engagée comme bénévole dans l’aide aux réfugiés, et a accordé son haut patronage à la Lëtzebuerger Déiereschutzliga, l'association de protection des animaux du pays, et à la Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung, la fondation pour les aveugles.

2021 a une saveur particulière pour la famille grand-ducale du Luxembourg. Si le 14 février symbolisait la Saint-Valentin pour le monde entier, il s'agissait aussi des 40 ans de mariage d'Henri et Maria Teresa qui avait choisi de se dire "oui" le jour de la fête de l'amour en 1981.Deux jours plus tard, c'est Alexandra, la seule fille du grand-duc et de la grand-duchesse, qui passait un cap important : celui de la trentaine. Pour marquer le coup, le compte Instagram de la Cour a publié une série de clichés, dont certains sont inédits et issus de la collection privée de la famille.