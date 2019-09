C'était la première rentrée de la princesse Charlotte.

La princesse Charlotte et le prince George ont fait leur rentrée à la Thomas’s Battersea School à Londres ce mercredi 5 septembre. Et ils étaient adorables dans leur uniforme, accompagnés de leurs parents Kate et William.

Ils ont été accueillis par la directrice des maternelles Helen Haslem.

Le prince George n'a pas manqué de réaliser ses petites grimaces habituelles.

Une première rentrée bien impressionnante pour la princesse Charlotte qui a été immortalisée par les médias britanniques venus en masse.