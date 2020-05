Comme d'autres enfants de son âge inscrits dans une école néerlandophone, la princesse Eléonore, 12 ans, a dû reprendre le chemin de l'école ce vendredi. Une rentrée qu'elle a pu faire en compagnie de son père, le roi Phiiippe, qui l'a accompagnée jusqu'à la porte du collège Sint-Jan Berchmans, une école néerlandophone située à Bruxelles.

L'occasion pour la famille royale de remercier sur Twitter "les directions d’écoles, enseignants et éducateurs pour les préparatifs et les adaptations visant à permettre un retour partiel et progressif des élèves."