La princesse Elisabeth, héritière de la couronne de Belgique, fait lundi son entrée à l'Ecole royale militaire (ERM), à Bruxelles, pour y suivre, en néerlandais, une formation d'un an dans la filière des sciences sociales et militaires, suivant l'exemple de son père, le roi Philippe, et d'autres membres de la famille royale dans le passé. "En rejoignant l'ERM, la Princesse s'inscrit dans une longue tradition de la famille royale", avait expliqué le Palais lors de l'annonce de la poursuite de sa formation, en mai dernier.

La Duchesse de Brabant suivra la première année de cours, dans le rôle linguistique néerlandophone, dans le cadre de la 160e promotion en Sciences sociales et militaires (SSMW), a précisé l'ERM - actuellement dirigée par une femme, le général-major Lutgardis Claes.

Cela lui permettra de travailler les compétences de communication, de relations internationales et de géopolitique, de leadership et de travail en groupe, ainsi de management, estime-t-on au Palais.

A la fin de son parcours d'un an, elle obtiendra une attestation de fin d'année de l'ERM.

La Princesse, fille aînée du couple royal, a suivi de 2018 à 2020 le cursus à l'UWC Atlantic College, au sud du Pays de Galles.

Sa formation à l'ERM débute lundi par son incorporation. La Princesse se rendra, dans la foulée, au camp militaire d'Elsenborn, dans l'extrême est du pays, pour la traditionnelle Pim (phase d'initiation militaire) que suivent tous les élèves-officiers. Après quatre semaines, elle recevra le béret bleu de l'Ecole royale militaire. Elle participera aussi début octobre à l'ouverture solennelle de l'année académique de l'ERM, avec un défilé sur l'Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles.

La princesse Elisabeth suivra, tout comme les autres élèves officiers, sa formation en internat.

"Les étudiants de l'Ecole royale militaire se réjouissent de l'arrivée de notre princesse héritière belge et lui réservent un accueil chaleureux. Les enseignants, les professeurs et le personnel de l'ERM feront également tout leur possible pour lui donner une année académique enrichissante", indique l'institution sur son site internet.