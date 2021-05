Jack Brooksbank a beau souffler ses 35 bougies, c'est le petit August qui semble être à la fête. Né le 9 février 2021, le beau bébé de 3 mois se dévoile sur de nouveaux clichés partagés par la princesse Eugenie.

"Tu es exceptionnel. Joyeux anniversaire mon amour", a écrit la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson à l'attention de l'homme d'affaires, 35 ans ce 3 mai. August y apparaît enveloppé dans un adorable cardigan tricoté à son nom et coiffé d'un bonnet chaud lors d'une promenade dans les environs de Frogmore Cottage. Le couple royal s'y est installé après le départ précipité de Meghan et Harry, et le duc de Sussex aurait même rencontré l'enfant de sa cousine de 31 ans lors de sa venue sur le territoire britannique en marge des funérailles de Philip. Une chose est sûre : la jeune maman, complètement gaga, est toujours sur son petit nuage.