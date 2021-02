Elle ne cesse de surprendre. Non contente d'assumer son statut de Princesse avec une modernité désarmante et d'assumer totalement sa relation amoureuse avec le chaman Durek Verrett, Märtha Louise a également du répondant sur le plan sportif. À 49 ans, la fille du roi Harald V et de la reine Sonja vient de faire tomber un record qui lui vaut de figurer dans le célébre Guinness des records.

Accompagnée de Harald Rønneberg, un présentateur de la chaîne norvégienne TV2, la maman de Maud Angelica, Leah Isadora et Emma Tallulah s'est frottée à une discipline étonnante, mais populaire dans le pays : parcourir le plus de kilomètres possible dans le ski-tunnel de Lørenskog, non loin d'Oslo. En douze heures, les deux acolytes ont traversé 52 kilomètres et 428 mètres, un record absolu. "Chère Märtha ! Tu es fantastique ! Mille mercis d'avoir accepté d'être à mes côtés, je suis certain que tu as touché, inspiré et émerveillé tous ceux qui nous ont regardés", lui a adressé l'animateur après leur prestation.