À fond la forme. Victoria de Suède et son époux Daniel se sont offerts une rentrée des plus sportives. La princesse héritière et l'ancien coach de fitness ont profité du premier-week end de septembre pour se frotter à une randonnée incontournable du pays scandinave. Chaussures adéquates et sac à dos, le couple s'est frotté au Triangle du Jämtland, un parcours monstrueux de 47 kilomètres de long qui offre des paysages à couper le souffle. Un parcours qu'ils ont terminé haut la main en deux jours alors que le commun des mortels met généralement le double de temps, souligne. Victoria et Daniel, qui affichent donc une forme olympique, n'ont pas manqué de partager leurs aventures au grand air sur Instagram.