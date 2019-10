Une belle surprise pour la princesse qui lui a fait très plaisir visiblement et qui a énormément ému sa maman, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus.



Une grande cérémonie était organisée ce vendredi 25 octobre 2019, à l'occasion des 18 ans de la princesse Elisabeth. Alors que quatre-vingt jeunes Belges étaient invités pour célébrer la majorité de fille du roi Philippe et de la reine Mathilde, des artistes sont venus se produire face aux jeunes convives accompagnés de personnalités politiques et autres membres de la famille royale. Lorenzo Gatto et Sylvia Huang, respectivement lauréat du 2e prix du concours musical Reine Elisabeth en 2009 et finaliste de l'édition 2019, ont ainsi joué pour l'occasion. C'est la chanteuse Blanche qui a entonné "Happy birthday to you" pour Elisabeth.