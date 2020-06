L'actrice d'Harry Potter a pris position.

Un engagement sans faille. Emma Watson, alias Hermione Granger dans Harry Potter a fait savoir ce qu'elle pensait des propos transphobes de J.K. Rowling qui font l'objet d'une polémique depuis quelques jours.

"Les personnes trans sont qui elles disent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment remises en question ou qu’on leur dise qu’elles ne sont pas qui elles disent être", a-t-elle lancé sur Twitter. "Je veux que mes followers trans sachent que moi et de nombreuses personnes dans le monde entier vous voyons, vous respectons et vous aimons pour qui vous êtes", a ajouté la jeune ambassadrice de l'ONU.

Elle n'est pas la seule actrice de la saga culte a avoir pris position. Daniel Radcliffe s'est également opposé à l'autrice en affirmant que "les femmes trans sont des femmes".