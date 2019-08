En France depuis samedi dans le cadre du G7, Melania Trump est apparue aux côtés du président américain vêtue d'une robe jaune de la marque Calvin Klein. Si cette dernière est d'ores et déjà en rupture de stock sur le site, elle n'a pas fait l'unanimité aurpès des internautes loin de là. "Trump et Melania arrivent en France. La First Lady a eu un accident à bord d’Air Force One et a débarqué de l’avion avec une grande tache sur la robe", a ironisé un internaute sur Twitter, en faisant référence à la grande fleur dessinée sur la robe de la First Lady.

© AFP



Au cours d'un de ses précédents voyages, l'ancienne mannequin avait déjà été la cible de vives critiques. Les observateurs s'étaient offusqués du prix des tenues de l'épouse de Donald Trump. Selon l'Evening Standard, la femme du président américain aurait porté en 48 heures pour 12.000 euros de vêtements au Japon.

Melania Trump a retenu la leçon et a voulu éviter la polémique avec cette robe Calvin Klein au prix de 534 euros.