Se contenter d'un FFP1, très peu pour elle. Grande gagnante des VMAs avec 5 récompenses sous le bras, Lady Gaga a redonné un sacré coup de fouet à l'industrie du disque post-confinement. Public ou pas, the show must go on. Et pour assurer le spectacle à New York, la chanteuse de 34 ans n'y est pas allée de main morte avec des looks spectaculaires. Tout droit sortie d'une dystopie, l'interprète de "Rain On Me" y a recommandé le port du masque à sa manière. Avec des cornes, à paillettes, en forme de masque à gaz rose... l'accessoire est devenu aussi utile que délirant ce dimanche 30 août. Sur Twitter, les internautes étaient naturellement scotchés.