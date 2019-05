, a expliqué le cabinet Cohen Amir-Aslani à franceinfo . Johnny avait prévu, avant sa disparition en 2017, d'en faire autant. Toujours selon les avocats de Laeticia Hallyday, Jade et Joy, les deux filles de la rockstar et de son épouse, ne peuvent encore entamer ces démarches car elles sont mineures.Cette information est révélée alors que Laeticia vient d' essuyer un revers dans la bataille juridique contre David Hallyday et Laura Smet pour l'examination de la succession du Taulier. Cette demande de nationalité aurait-elle dès lors une influence ou serait-elle stratégique? Seul l'avenir nous le dira.