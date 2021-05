Match nul Emmanuel Macron s'est donc prêté au jeu et a notamment beaucoup discuté de football. Visiblement très détendu durant les 38 minutes que dure la vidéo, le président s'est osé à quelques critiques envers le club de Paris: "Le PSG, ça fait neuf fois qu'ils essayent d'avoir la coupe d'Europe, c'est pas parce que vous jouez pour la neuvième fois que vous allez gagner".

Le concours s'est soldé par un match nul (4-4): chaque équipe a donc décidé d'un gage pour son adversaire. McFly et Carlito ont demandé à Macron de placer un cadre photo avec leurs deux visages lors d'une prise de parole, par exemple lors du discours du 14 juillet. Macron a quant à lui défié le duo de monter dans un avion de la Patrouille de France pour un survol. Séduire le jeune électorat? Dès sa diffusion, ce dimanche à 10h, la vidéo a rapidement rencontré un succès fou: à 14h, elle comptait déjà près de 2 millions de vues.



Par cette collaboration avec le duo de Youtubeurs, le président Macron semble vouloir séduire le jeune public, parfois désengagé de la vie politique. A l'approche de l'élection présidentielle, force est de constater que ce coup de comm' est une franche réussite. Emmanuel Macron s'est donc prêté au jeu et a notamment beaucoup discuté de football. Visiblement très détendu durant les 38 minutes que dure la vidéo, le président s'est osé à quelques critiques envers le club de Paris: "Le PSG, ça fait neuf fois qu'ils essayent d'avoir la coupe d'Europe, c'est pas parce que vous jouez pour la neuvième fois que vous allez gagner".

Chose promise, chose due: en février dernier, le président Macron avait lancé un défi pour le moins inattendu à McFly et Carlito, ce duo de Youtubeurs très apprécié des jeunes: s'ils réalisaient une vidéo pour rappeler les gestes barrières contre le coronavirus et que cette dernière atteignait les 10 millions de vues, ils pourraient venir tourner une autre vidéo à l'Elysée.Le défi relevé haut la main- plus de 15 millions de vues à l'heure d'écrire ces lignes- la paire de Youtubeurs s'est donc rendue à l'Elysée la semaine dernière, pour y tourner un "concours d'anecdotes" avec le président. Ce concept, imaginé par les deux stars d'Internet, consiste à raconter des anecdotes amusantes et improbables. Le camp adverse doit ensuite deviner si elles sont vraies ou fausses.