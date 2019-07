Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de la princesse Astrid et du prince Lorenz, ont assisté samedi soir au concert classique Prélude à la Fête nationale au palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le Belgian National Orchestra, placé sous la direction de Hugh Wolff, a interprété l'Ouverture d'Egmont de Ludwig van Beethoven et les Danses de Galánta de Zoltán Kodály, en la salle Henry Le Bœuf de Bozar.

© BELGA



Le pianiste américain Henry Kramer, lauréat du Concours Reine Elisabeth en 2016, était invité pour l'occasion. Il a interprété le 4e concerto pour piano et orchestre de Beethoven.