Sur Instagram, Céline a adressé un texte émouvant à son fils : "Souviens-toi aussi que ton père veille toujours sur toi et te guide. Nous t’aimons tellement…"



René-Charles, RC Angelil de son nom de scène, a sorti un EP intitulé CasiNo.5 sur lequel on retrouve cinq titres aux sonorités rap : "Mamba Mentality", "LV", "Money, Thrills, and Rest", "GG4" et "NO Ls".