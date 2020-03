Le gala du Metropolitan Museum, événement mondain de l'année à New York, a été reporté sine die pour faire face à la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi Anna Wintour, grande prêtresse de la mode qui préside à son organisation.

La rédactrice en chef de Vogue a lié ce report à "la décision responsable et inévitable du Metropolitan Museum de fermer ses portes" jusqu'à nouvel ordre, dans une lettre ouverte publiée sur le site du magazine. Prévu initialement le 4 mai, le gala du Met est une soirée de bienfaisance organisée chaque année au bénéfice du Costume Insitute, département du musée au budget propre et qui ne reçoit aucun financement du Met.

Créé en 1948, le gala fut longtemps un événement réservé à la très haute société new-yorkaise, principale source de mécénat pour le Met. Il s'est progressivement ouvert à partir des années 70, avant de se transformer après l'arrivée à sa tête d'Anna Wintour, en 1995. Elle en a fait un événement people, adapté à l'ère des réseaux sociaux et à la démocratisation de la mode, au point qu'il rivalise désormais avec les Oscars. Le gala doit être co-présidé par l'actrice américaine Meryl Streep, la comédienne Emma Stone, le dramaturge, compositeur et acteur Lin-Manuel Miranda (la comédie musicale "Hamilton"), le directeur artistique des collections femmes de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, et Anna Wintour.

L'exposition devait s'ouvrir le 7 mai, pour s'achever le 7 septembre.