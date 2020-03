L’information a été confirmée par l’intéressé.

Alors que Tom Hanks a été la première star hollywoodienne à être touchée par le COVID-19, les monarchies d'Europe tiennent désormais leur premier cas. Charles de Habsbourg-Lorraine, archiduc d’Autriche et membre de la Maison de Lorraine, a été testé positif au coronavirus et a été placé en quarantaine, rapporte Hola! Magazine. Le petit-fils du dernier empereur autrichien, 59 ans, a confirmé l’information au téléphone auprès d’une chaîne de télévision locale. "C’est fâcheux, mais je vais bien. Ce n’est pas la peste noire", a-t-il estimé depuis sa retraite de Basse-Autriche. En Espagne, Felipe VI et Letizia ont eux aussi passé le test, qui s’est révélé négatif ce vendredi 13 mars.