La déception était grande ce dimanche soir dans les rangs anglais. Près de 55 ans après leur dernier titre international, les coéquipiers de Harry Kane rêvaient de pouvoir enfin ramener la Coupe à la maison. Malheureusement, au terme d'une séance de tirs au but au suspense haletant, les valeureux Italiens ont brisé tous les espoirs des joueurs anglais ainsi que ceux des centaines de milliers de supporters. Parmi eux, le prince William.Depuis le début de la compétition, le prince suit en effet attentivement chacune des rencontres des Three Lions. Ce dimanche soir, il était d'ailleurs dans les tribunes de Wembley en compagnie de son épouse Kate et son fils aîne, George. S'il était visiblement déçu de la défaite de ses compatriotes, le prince William a tout de même tenu à leur adresser un magnifique message de remerciement.

"Cela me brise le coeur ", a-t-il débuté dans sa publication Instagram, avant de saluer le sacre des Italiens. Le petit-fils de la reine Elizabeth a ensuite adressé tout son respect à la sélection anglaise. "A l'équipe d'Angleterre je veux dire ceci : vous avez tant accompli, mais hélas, aujourd'hui ce n'était pas notre jour. Vous pouvez garder la tête haute et être fiers de vous même. Je sais que l'avenir nous réserve de grandes choses", a-t-il déclaré, confiant pour la prochaine échéance internationale.



Le prince William n'était pas le seul membre de la famille royale attristé par la défaite des Three Lions. Son fils George était également déçu, comme le montrent ces images, partagées sur Twitter.