En effet, sur le compte officiel du couple, après une première phrase très neutre ("Souhaitons à son altesse royale la duchesse de Sussex un très joyeux anniversaire"), une seconde est rédigée personnellement par le prince Harry. "Joyeux anniversaire à mon incroyable épouse. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure. Love, H.", écrit-il. Le tout accompagné d'une photo de Meghan prise en octobre 2018 à Tonga lors de la tournée du couple en Océanie. C'était d'ailleurs à cette période que le couple avait annoncé attendre leur premier enfant.

A noter que Meghan ne recevra pas que de belles paroles pour son anniversaire. Selon la presse britannique et le Sun, Harry aurait prévu deux cadeaux. Le premier serait "une photo en sépia ou en noir et blanc de leur fils Archie dans un cadre en argent de chez Aspreys, une marque de luxe. Le précieux cadeau aura probablement une gravure choisie par Harry qui le rendra vraiment spécial.". Quant au second, il s'agirait de "bijoux dessinés sur mesure par Harry pour Meghan, probablement des boucles d'oreilles".