Le père de Meghan a fait une nouvelle apparition remarquée à l’antenne.

C’est par médias interposés que Thomas Markle aime régler ses comptes et étaler son mal-être. Après un documentaire sulfureux diffusé sur Channel 5, le père de Meghan, 75 ans, a accordé une interview à TMZ afin de revenir sur le Megxit. Comme d’habitude, il n’y est pas allé de main morte, dressant un portrait peu flatteur de son beau-fils dans Meghan & Harry: The Royal’s in Crisis, docu qui a été diffusé ce mercredi 29 janvier.

« Meghan materne Harry »

« Je pense qu’Harry est un homme vraiment mal dans sa peau et je pense que cela a déteint sur ma fille », estime le retraité dans des propos relayés par le Daily Mail. « Je pense qu’elle finit par le materner » » ajoute-t-il, minimisant le rôle que l’ancienne actrice a pu jouer dans une telle décision. Pour autant, et ce malgré ses sorties à l’emporte-pièce, Thomas Markle caresse encore l’espoir de revoir le couple, qui a désormais posé bagages au Canada.

« J’espère qu’ils vont rester ensemble, et s’aimer et s’occuper de leur enfant, mon petit-fils. Même si je ne les revois pas, je leur souhaite tout le meilleur. Je les aime toujours », lance-t-il, la mine abattue avant de rappeler que le temps joue contre lui. « J’espère qu’un jour nous nous retrouverons, mais j’ai 75 ans donc il n’y a pas beaucoup de temps. »

D'après un article Paris Match Belgique.