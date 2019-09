La princesse Elisabetta, épouse du prince Amedeo, a donné naissance à un fils, vendredi 6 septembre à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, a annoncé le Palais samedi. Le prince Amedeo - aîné de la princesse Astrid et du prince Lorenz - et son épouse étaient déjà parents d'une petite fille. Le nourrisson, dont le prénom n'a pas été dévoilé, est né à 21h05. Il pèse 3,3 kilos et mesure 50 centimètres. "La mère et l'enfant se portent bien", a précisé le Palais dans un communiqué.

Le prince Amedeo et son épouse, qui vivent en Suisse, étaient déjà parents d'une petite fille, Ana Astrid, née en mai 2016.

Le prince est sixième dans l'ordre de succession au trône, après les enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde.