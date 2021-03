La confirmation, c'est une étape symbolique, mais ô combien chère à tous les Danois, royaux ou non. Ce sacrement luthérien organisé tous les printemps marque le passage à la vie adulte au terme d'une année d'apprentissage religieux. Les villes du pays scandinave se parent de rouge et blanc pour ce moment attendu avec impatience par tous les adolescents. Christian, 15 ans, va donc pouvoir prendre part à ce rite le 15 mai prochain. Son Altesse Royale sera confirmée dans l'église du palais de Fredensborg, à Copenhague, dans le respect des mesures sanitaires.

Soulagement pour le prince Christian. Après une année d'attente à cause du coronavirus, le fils aîné de la princesse Mary et du prince Frederik va avoir le droit à une confirmation en bonne et due forme, a annoncé le Palais royal ce 30 mars.