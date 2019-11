© REPORTERS

Qui donc pour remplacer la royale compagnie de Sa majesté? "Leurs altesses royales profiteront des vacances de cette année, dans une nouvelle famille, avec la mère de la duchesse, Doria Ragland", poursuit le texte.

Afin que les tabloïds britanniques n'y voient une quelconque polémique, la reine Elizabeth II a tenu à préciser qu'elle approuvait la décision de son petit-fils et de son épouse, d'après le communiqué relayé par le Times. Dans un contexte de tensions entre le prince Harry et son frère William, son altesse royale a tenu à tempérer et à éviter la profusion de rumeurs. "Nous sommes certainement en train de prendre des chemins différents en ce moment, mais je serai toujours là pour lui, comme je sais qu’il sera toujours là pour moi", avait d'ailleurs commenté le prince Harry, dans le documentaire "Harry & Meghan: an African Journey".

Pour couronner le tout, la duchesse de Sussex a été aux prises avec la presse britannique ces derniers mois, ce qu'elle a perçu comme une sombre épreuve.