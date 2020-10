"Je me rallie sans réserve au communiqué que le Roi et la Princesse Delphine viennent de publier et je me joins à l'esprit de ce message", a indiqué vendredi le roi Albert II par communiqué, au lendemain de l'annonce de la rencontre entre son fils, le roi Philippe, et sa fille, la princesse Delphine.

"Mon épouse et moi-même sommes très heureux de ce qui a été réalisé à l'initiative du Roi, prémices de jours meilleurs pour tous et en particulier pour Delphine", poursuit le communiqué de l'ancien souverain.

Le roi Philippe et la princesse Delphine de Saxe-Cobourg, récemment reconnue par la justice comme la fille légitime du roi Albert II, se sont rencontrés pour la première fois vendredi dernier au Château de Laeken, ont-ils annoncé tous deux jeudi via un communiqué du Palais royal. La rencontre fut "chaleureuse". "Nous avons eu l'occasion d'apprendre à nous connaître lors d'un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d'intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial", ajoutent Philippe et Delphine.

En 1999, Delphine avait été présentée comme la fille illégitime d'Albert II par certains médias. Elle avait par la suite déclaré être en effet la fille du roi Albert II avec qui sa mère, Sybille de Selys Longchamps, avait eu une liaison entre 1966 et 1984. Le 1er octobre dernier, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles a considéré que Delphine Boël est bien la fille légitime du roi Albert II. Elle est donc devenue princesse de Belgique.