À l’écran, dans la série Supergirl, Melissa Benoist incarne une sauveuse du monde, la cousine de Superman, Kara Danvers. Ses superpouvoirs lui auraient hélas été bien utiles dans la vraie vie aussi. Dans une vidéo de 14 minutes publiée sur Instagram, elle explique le calvaire qui lui a fait endurer un de ses anciens compagnons, plus jeune qu’elle. Maladivement jaloux, il ne supportait pas la moindre forme de relation entre elle et un autre homme à l’écran. Il a commencé par l’insulter. Puis lui jeter des objets. Et enfin la battre. De plus en plus violemment. "J’ai appris ce qu’on ressent quand on est clouée au sol et battue à maintes reprises, frappée si fort que j’en suffoquais, tirée par terre par les cheveux, quand on reçoit des coups de boule, quand on est pincée jusqu’à ce que la peau éclate, lancée si fort que le plâtre casse", explique-t-elle.

Un témoignage glaçant, destiné à amener d’autres victimes à réagir comme elle pour sortir de cet enfer. Selon la National Coalition Against Domestic Violence, 25 % des femmes et des hommes sont victimes de violences domestiques. Effrayant.