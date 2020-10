"Les récentes mesures sanitaires du gouvernement fédéral et de la Région Bruxelles-Capitale nous obligent à renoncer à l'organisation du traditionnel Te Deum chanté le 15 novembre à l'occasion de la fête de Sa Majesté le Roi", précise le Doyen Benoît Lobet.

"Nous regrettons profondément l'annulation de cette célébration et ne manquerons pas de prier pour la famille royale et en ces temps difficiles, pour toutes les personnes qui se dévouent dans la lutte contre la pandémie, pour toutes les victimes et leurs familles. Que la solidarité nationale, dont leurs Majestés le roi Philippe et la reine Mathilde sont les porte-paroles si généreux, soit entre tous renouvelée", ponctue le communiqué.