Entre elle et lui, c'est pour la vie. Les conquêtes passent, Leonardo DiCaprio n'a de patience que pour Irmelin, sa maman. La secrétaire célibataire d'origine allemande devenue imprésario par la force des choses s'est battue pour faire de l'acteur en herbe la légende qu'il est aujourd'hui. Et il le lui rend bien. La preuve ? Leo vient de lui offrir une superbe villa à Los Feliz, coin huppé de Los Angeles.

Coiffant toute concurrence au poteau, l'Américain de 46 ans a déboursé 7,1 millions de dollars, soit 5,7 millions d’euros, pour l'y installer. La demeure, qui fut autrefois la propriété de la chanteuse Gwen Stefani, comporte quatre chambres pour autant de salles de bain et s'étale sur 455 mètres carrés. On y trouve également une vaste terrasse avec vue sur les majestueux palmiers californiens. Quand on aime, on ne compte pas.