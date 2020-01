Le cliché a littéralement fait le tour du monde et s’accompagne des théories les plus folles.

La photo sur laquelle on voit Brad Pitt attraper la main de Jennifer Aniston alors que cette dernière se tourne et s’en va a pris une importance incroyable aux yeux de la toile ces derniers jours.

L'auteure du cliché, Emma McIntyre est revenue sur les coulisses de la capture inédite de cette photo.Pour rappel, le cliché a été pris lors de la cérémonie des SAG Awards 2020 durant laquelle, les deux acteurs ont chacun été récompensés. Brad Pitt pour son rôle dans Once Upon A Time In Hollywood et Jennifer Aniston pour son rôle dans la série dramatique The Morning Show.

Emma McIntyre était donc dans les coulisses avec les acteurs qui allaient à la rencontre des journalistes, après la remise de leur prix. "Jennifer venait de signer quelques affiches pour le SAG et s’apprêtait à faire la queue pour la presse" indique Emma McIntyre. "Je faisais l’aller-retour entre les deux coulisses et je venais de prendre des photos de Jennifer. J’étais sur le point de partir quand j’ai vu Brad arriver dans le couloir et j’ai senti qu’il y aurait un moment digne d’être photographié. Puis Brad Pitt a crié : "Aniston !" Elle s’est retournée, ils se sont embrassés et félicités (...) Ce moment était vraiment touchant, on pouvait voir le respect entre ces deux personnes qui se connaissent depuis vingt ans, et sont toutes deux exceptionnelles dans leur domaine."

Emma McIntyre s'est très vite rendu compte que son cliché valait de l'or. "Habituellement, il y a un téléphone devant l’objectif, ou bien les cheveux de quelqu’un cachent son visage, alors quand on réussit à prendre une photo comme ça, c’est comme un triomphe", a-t-elle raconté au Daily Mail.

"Ils s'aiment encore" dénoncent les Twittos qui espèrent voir renaître l'amour entre les deux acteurs.