Réconciliation ou guerre froide? Les princes Harry et William inaugurent ensemble jeudi une statue en hommage à leur mère Lady Di, dans les jardins du Palais londonien de Kensington et en petit comité, occasion de tester leur relation.

La princesse de Galles, née Diana Spencer, et décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, aurait eu 60 ans jeudi. La statue, réalisée par Ian Rank-Broadley, sera dévoilée dans le "jardin enfoui" de Kensington, son ancienne résidence et celle de son fils William, héritier de la couronne, en présence - Covid-19 oblige - d'une trentaine de personnes seulement, dont des membres de la famille Spencer.

Le prince Charles, qu'elle avait épousé il y aura 40 ans ce 29 juillet et dont elle a divorcé en 1996, ne devrait pas participer à la cérémonie, selon un de ses proches cité par le Sunday Times, pour ne pas "réveiller d'anciennes blessures".

Plus de 24 ans après sa mort, le mythe de Lady Di perdure: sa voiture a été vendue aux enchères pour quelque 60.000 euros à un musée d'Amérique du Sud cette semaine, elle passe toujours pour une icône de la mode et ses robes font régulièrement l'objet d'expositions au Royaume-Uni -- un phénomène entretenu par la série The Crown.

"Bataille des deux frères"

Mais plus que l'hommage à la princesse, l'enjeu de la cérémonie est de savoir si les retrouvailles des deux frères peuvent apaiser la crise provoquée par la sortie fracassante de Harry de son rôle au sein de la famille royale, et la retentissante interview donnée avec son épouse Meghan Markle à la star des écrans américains Oprah Winfrey, diffusée en mars.

Le duc et la duchesse de Sussex, ont particulièrement froissé la famille royale en suggérant dans leur interview fleuve qu'un de ses membres s'était comporté de façon raciste en s'interrogeant avant sa naissance sur la couleur de peau de leur fils Archie.

Les membres de la famille royale "ne sont absolument pas racistes", avait répliqué le prince William, 39 ans, interrogé peu après en marge d'un événement officiel.

De même, être décrit par son petit frère de 36 ans comme "pris au piège" de la famille royale n'a pas dû être du goût d'un aîné promis à la lourde charge de roi.

Depuis, les deux frères se sont brièvement retrouvés aux funérailles du prince Philip, en avril, mais sans signe apparent que les tensions se soient apaisées.

"William n'a pas adressé la parole à Harry lors de la réception au château de Windsor ayant suivi les obsèques par peur que le contenu de la conversation ne soit immédiatement divulgué par Meghan par le truchement d'Oprah Winfrey ou par le réseau des Sussex", assure Robert Lacey, spécialiste de la famille royale, dans un livre qui vient de sortir, intitulé "La Bataille des deux frères".