Non, Joe Biden n'est pas la seule personne dont la vie a changé le 20 janvier 2021. Alors que l'on apprenait récemment qu'Amanda Gordon, la jeune poétesse afro-américaine qui a bluffé le Capitole, a signé un contrat juteux avec IMG Models, une autre personnalité très en vue ce jour-là vient elle aussi de rejoindre leurs rangs : Ella Emhoff.

Âgée de 21 ans, la jeune femme, encensée par la presse mode grâce à une tenue scintillante signée Miu Miu, n'est nulle autre que la belle-fille de Kamala Harris. Issue du premier mariage de l'avocat Douglas Emhoff, Ella fait actuellement ses armes à la prestigieuse Parsons School of Design de New York où elle développe son goût pour la "slow fashion". Celle qui cumule désormais plus de 300 000 abonnés sur Instagram entend briser les diktats, et affiche fièrement ses aisselles poilues et ses tenues déjantées sur le réseau social.

"Ella est un symbole actuel. De nos jours, on ne parle plus de forme, de taille ou de genre. On parle de rayonnement et Ella rayonne d'une manière joyeuse et audacieuse", s'est félicité Ivan Bart, le patron d'IMG Models.