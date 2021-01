"J'adorais vivre au Danemark" Tout d'abord, le déménagement du prince Joachim et de Marie à Paris, sa ville natale, en 2019 a soulevé de nombreuses questions cet été. Peu après l'accident vasculaire cérébral (AVC) du cadet de Margrethe II durant des vacances dans le Lot en juillet, la brune faisait de fracassantes révélations au sujet de cet exil visiblement forcé. "Ce n'est pas toujours nous qui décidons, c'est important de le savoir. J'adorais vivre au Danemark. Habiter au Danemark est une chose merveilleuse. Tout y fonctionne bien et il y a peu de problèmes", glissait-elle dans la presse danoise. La sortie, à fleur de peau, lui a même valu d'être comparée à Meghan Markle.



De plus, lorsque Joachim, désormais attaché de défense en France, se ressourçait au château familial de Cayx, tous les membres de la famille faisaient le déplacement pour lui rendre visite. Tous, sauf Mary qui, contrairement à sa belle-soeur, deviendra Reine dans un futur proche. Les relations entre les deux femmes seraient restées des plus fraîches depuis lors. Jusqu'au point de non-retour ? © AFP

Y a-t-il des soucis au Royaume du Danemark ? Entre l'Australienne Mary, épouse de Frederik, et la Française Marie, épouse de Joachim, rien n'irait plus, et il se murmure que la famille royale danoise serait sur le point de se déchirer pour de bon. En cause : une succession d'événements qui n'ont fait qu'exacerber les tensions entre les deux Princesses, que l'on dit "très différentes".