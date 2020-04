Le Roi fêtait son anniversaire ce 27 avril.

Sourires jusqu'aux oreilles et couleurs estivales. C'est dans la joie et la bonne humeur que Willem-Alexander et les siens ont fêté ses 53 ans ce lundi 27 avril, jour du Koningsdag. Privés des festivités prévues à Maastricht cette année, le Roi, Maxima et leurs filles Catharina-Amalia, Alexia, et Ariane se sont tout de même prêtés au jeu des photographes lors d'une belle journée ensoleillée. Willem-Alexander arborait sa désormais habituelle barbe fournie quand la Reine et les trois princesses portaient des robes légères et fleuries. À 16h, c'est depuis leur sublime jardin du palais Huis ten Bosch que les membres de la famille royale des Pays-Bas ont porté un toast. Avec une pensée toute particulière à ceux qui luttent contre le coronavirus au quotidien.