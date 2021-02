Comme le rapporte le Hollywood Reporter, la soeur de Sasha a rejoint l'équipe du touche-à-tout Donald Glover, alias Childish Gambino, qui s'est vu confier un gros projet par les studios d'Amazon. Les scénaristes vont plancher sur la conception de Hive, une série dont le personnage serait directement inspiré d'une personnalité qu'elle connaît bien : Beyoncé. Pour rappel, la diva américaine avait chanté pour l'investiture du président démocrate en janvier 2013. Barack et Michelle Obama, eux, ont déjà signé un juteux contrat avec Netflix en 2018.





Entre la politique et la culture, deux domaines chers à son président de papa, Malia a choisi. La fille aînée de Barack et Michelle Obama vient de faire son premier grand saut dans le monde du travail et c'est en tant que scénariste que la jeune femme de 22 ans va faire ses preuves.