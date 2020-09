Retiré de la vie publique de la famille royale britannique, Philip, 99 ans, n'a pas pu rester indifférent face à la tournure des événements de l'année écoulée. Biographe chevronnée, Ingrid Stewart, qui a d'ailleurs consacré un ouvrage au duc d'Édimbourg, a glissé qu'il n'avait que très peu goûté au départ d'Harry vers la Californie. Loin, bien loin de Buckingham Palace et de son

"Si Philip est déçu, c’est parce que lui-même a un sens très grand du devoir qui lui a été inculqué dès son plus jeune âge. Il continue de prendre au sérieux les devoirs de la famille royale malgré son âge et sa santé fragile", a-t-elle rapporté dans les colonnes du Daily Mail. Presque centenaire, ce pilote émérite de la Royal Air Force aurait du mal à digérer que son petit-fils ne partage pas - ou plus - les mêmes valeurs que lui. "Il ne comprend pas qu'Harry préfère manquer à son devoir, tourner le dos à sa patrie et tout ce qui comptait pour lui pour une vie de star autocentrée en Amérique du Nord. Il a également beaucoup de mal à comprendre exactement ce qui a rendu la vie de son petit-fils si insoutenable", précise-t-elle.

Le prince Philip se trouve actuellement à Balmoral avec Elizabeth II où ils ont récemment la visite du prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants.