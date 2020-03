Mais Marc Lavoine a dû finalement trancher entre les deux candidats. Choisissant de continuer l'aventure avec Louise, le chanteur fond en sanglots et se voit alors réconforté par Pascal Obispo. "Ca va aller", le rassure l'interprète de Lucie. Le coach vient rassurer le candidat éliminé, lui disant même qu'il l'appellera par la suite. "Je te demande pardon", lui chuchote Marc Lavoine. "Tu as un talent de ouf".

L'émission de TF1 a de nouveau vu un de ses jurés fondre en sanglots ce samedi 8 mars. Après les larmes de Lara Fabian , c'est Marc Lavoine qui n'a pas pu cacher sa tristesse. La cause de cette vive émotion ? Le choix qu'il a dû faire entre les deux membres de son équipe, Don-Pierre et Louise. S'affrontant lors d'une battle, les deux artistes ont chanté "Dis-lui toi que je t'aime". Une prestation qui a beaucoup plu à leur coach. "Mon rêve, ce serait que vous fassiez un groupe", leur a lancé le chanteur très ému après leur interprétation. "Vous avez trouvé un son, vous avez fait de cette chanson une autre oeuvre. Vous l'avez vraiment réussie (...). J'aurais vraiment aimé vous garder tous les deux, parce que vous me plaisez".