Maria Teresa y apparaît en effet avec Charles, son petit-fils âgé de 10 mois, pour la toute première fois. De quoi faire la fierté de Guillaume et de la princesse Stéphanie. La veille, c'est la princesse Claire, épouse du prince Félix, qui fêtait ses 36 ans au Luxembourg.

Ce 22 mars, en cette année spéciale qui marquait ses 40 ans de mariage avec Henri, la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg a fêté ses 65 ans. L'occasion pour le Palais grand-ducal de dévoiler un nouveau portrait officiel en noir et blanc de la native de La Havane. Elle y pose de profil et avec élégance dans une robe noire. Mais c'est surtout la deuxième photo, plus intime, qui a retenu l'attention.