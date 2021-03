Le post date du 10 août 2020, sur Instagram. Ce jour-là, Angèle publiait une photo d’elle de dos, portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire :. Dans le commentaire, elle ajoutait :Le tout ponctué d’un émoticon en forme de papillon et d’un smiley adressant un baiser. La Bruxelloise venait de faire son coming out en révélant son histoire d’amour avec Marie Papillon, une youtubeuse et influenceuse très suivie pour ses vidéos humoristiques.

Depuis, les deux jeunes femmes sont restées très discrètes sur cette relation, y compris sur leurs réseaux sociaux respectifs. Dans un entretien accordé au magazine Têtu, Marie Papillon a expliqué pourquoi. “Je suis discrète sur notre histoire parce que c’est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu’on a envie de montrer, rien de plus.”

Un modèle

Malgré tout, son histoire avec Angèle, de par sa notoriété et l’écho qu’elle a sur les réseaux sociaux et dans la presse, sert d’exemple, ce dont se félicite la jeune influenceuse : “J’ai envie de montrer que tu peux aimer les filles, être épanouie et que tout ça c’est normal. J’ai envie de le faire pour nous toutes”.

Tandis qu’Angèle a été privée des festivals de l’été dernier et qu’elle attend de savoir ce qu’il en sera cet été, Marie Papillon, elle, a des projets plein son sac. Têtu nous apprend qu’elle tourne actuellement une série pour la chaîne Téva: Marie et les choses. Cinquante mini-épisodes sont prévus. Il s’agit d’une fiction dans laquelle elle incarnera une jeune femme lesbienne très sensible aux objets qui l’entourent.