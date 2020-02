Présent à Bruxelles dans le cadre de discussions avec l'Union européenne au sujet de la régulation sur internet, le patron de Facebook a sauté sur l'occasion pour se rendre dans un bar mythique de la capitale. Bien entendu, la présence du célèbre entrepreneur n'est pas passée inaperçue et d'autres clients n'ont pas manqué d'immortaliser le moment avant de partager les clichés sur Instagram. C'est l'établissement "À la Mort Subite" qui a accueilli Zuckerberg.Le bar bruxellois fait partie des incontournables pour les touristes qui souhaitent déguster quelques bières du plat plays. Reste à voir si le patron des réseaux sociaux Facebook et Instagram s'est laissé tenter ou s'il a préféré opter pour un soft, en vue de la reprise des discussions plus tard avec la Commission Européenne.Mark Zuckerberg a, à son tour, partagé une photo sur sa page Facebook, expliquant avoir eu de "bonnes discussions" avec l'UE.