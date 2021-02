"On ne les voit jamais ensemble" "Ce sont des personnalités très différentes. Mary ne dit jamais rien qui puisse nuire à la position de son mari (le prince Frederik, Ndlr) ou la sienne, alors que Marie est beaucoup plus impétueuse", révélait récemment l'experte royauté danoise Anne Thygesen dans le média australien New Idea. Tout début janvier, des rumeurs allaient effectivement bon train quant à leurs relations, au mieux décrites comme fraîches. “On ne le voit jamais ensemble, on ne les voit jamais faire quelque chose ensemble, que ce soit 'en privé', ou 'officiellement'", a ajouté Thygesen sur le sujet. C'est en tout cas à 1200 kilomètres de distance, l'une étant à Copenhague, l'autre à Paris, que les deux princesses ont soufflé leurs bougies.

Leur prénom, leur titre, leur élégance...tout les rapproche. Ou presque. Ces 5 et 6 février, les princesses Mary et Marie étaient à l'honneur à l'occasion de leurs 49 et 45 ans. Un double anniversaire fêté comme il se doit sur le compte Instagram de la famille royale danoise où fans et anonymes ont pu exprimer tout le bien qu'ils pensent de l'Australienne et de la Française. Grâce aux deux clichés partagés par le Palais, leur ressemblance saute littéralement aux yeux. Mais en coulisses, ce serait un tout autre son de cloche...