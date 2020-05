La Journée nationale du Souvenir se déroulait à Amsterdam le 4 mai.

Le ton toujours juste. Après des festivités détendues et colorées à l'occasion des 53 ans de Willem-Alexander, la famille royale néerlandaise était attendue pour le Dodenherdenking, la Journée du Souvenir qui rend hommage à ceux tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Coronavirus oblige, la place du Dam était complètement vide ce 4 mai. Malgré une ambiance des plus funestes, cela n'a pas empêché Maxima de l'éclabousser de toute son élégance avec ses yeux charbonneux et sa tenue noire. "Je sais que vous sentez que vous faites partie de cette journée du Souvenir et que nous sommes debout tous ensemble", a déclaré le Roi, solennel, à l'attention de la population confinée.